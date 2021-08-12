Группировка насчитывала более 10 человек, среди фигурантов – сотрудники военизированной охраны.

В Первомайском районе Николаевской области правоохранители разоблачили членов организованной группы, участники которой тонами похищали газ из вагонов-цистерн поездов.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области, группировка насчитывала более 10 человек в возрасте от 17-ти до 44-х лет.

Отмечается, что среди фигурантов были сотрудники военизированной охраны (ВОХР), которые за денежное вознаграждение позволяли совершать кражи газа из вагонов-цистерн в районе железнодорожной станции в Первомайском районе. Заработки злоумышленников в месяц могли составлять до миллиона гривен.

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По словам начальника ГУНП в Николаевской области Сергея Шайхета, суть схемы заключалась в следующем: водитель поезда оставлял вагоны в условленном месте. Там уже ждали другие фигуранты на специально арендованном грузовике, которые присоединяли оборудование и откачивали газ.

"Затем краденый газ в сопровождении организатора доставляли на подконтрольные заправочные станции. В ходе проведения розыскных мероприятий была установлена территория фермы, на которой скрывали орудия преступления, а также автомобиль газовоз, находившийся там перед кражей газа из цистерн. Полицейские задокументировали ряд таких фактов", - рассказал он.

11 августа правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению участников группировки.

В результате ряда обысков полицейские изъяли денежные средства, компьютерную технику, черновые записи, мобильные телефоны, сим-карты, оружие, патроны к нему, грузовое транспортное средство, наркотические средства и другие вещественные доказательства.

По сведениям полиции, девятерым фигурантам следователи сообщили о подозрении в совершении кражи в особо крупных размерах организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 УК Украины), за что злоумышленники рискуют провести за решеткой до двенадцати лет с конфискацией имущества.

"Преступными действиями субъектам хозяйствования причинен ущерб на около полумиллиона гривен, окончательная сумма будет установлена после проведения соответствующих экспертиз", - добавили в ведомстве.

По информации полиции, ранее правоохранителями уже были задержаны двое из фигурантов.

"Узнав об этом, организатор группировки, бывший депутат горсовета, решил предложить начальнику местной полиции 5 тысяч долларов за непривлечение его подельников к уголовной ответственности, то есть закрытие уголовного производства, возвращение изъятого автомобиля и не препятствование его дальнейшей преступной деятельности", - рассказали в ведомстве.

О попытке подкупа руководитель Первомайского районного отдела полиции уведомил внутреннюю безопасность полиции, сотрудники которой совместно со следователями 11 августа задержали 42-летнего фигуранта во время передачи обещанной суммы. Задержанному инкриминируют ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание до восьми лет заключения.

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Автор: Светлана Макринская