На опубликованном видео видно, как человек в форме скручивает парня на полу автовокзала. По предварительной информации, мужчину госпитализировали в больницу с сотрясением.

В Днепре полицейский на автовокзале жестко задержал парня за отсутствие маски.

О произошедшем сообщил местный Telegram-канал, опубликовав видео очевидцев.

"На автовокзале задержали парня за отсутствие маски. Известно, что он проходил практику на терминалах самообслуживания и он астматик. Парня госпитализировали в больницу с сотрясением", - говорится в сообщении.

На видео видно, как человек в форме полицейского под возмущение очевидцев скручивает на полу мужчину в желтом жилете с надписью DOPAS - по всей видимости, "Частное акционерное общество "Днепропетровское областное предприятие автобусных станций".

Читайте такжеВ Днепре трое сотрудников полиции избили патрульного – СМИ (видео)"У него астма, молодой человек. Не дай бог, сейчас будет приступ. Вы меня слышите вообще или нет? Он работает! Что он вам такого сказал?.. Что делают с ребенком?..." - возмущается одна из очевидиц, которая, видимо, знакома с пострадавшим.

К правоохранителю также подошел его коллега. В конце концов первый полицейский достал телефон и спросил, вызвать ли "скорую". После утвердительного ответа женщины правоохранитель сообщил, что вызывает "скорую". Все это время мужчина в жилете лежал на полу.

Официальной информации об инциденте от полиции пока что не поступало.

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Автор: Катерина Комолова