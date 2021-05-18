В Днепре полицейский на автовокзале жестко задержал парня за отсутствие маски.
О произошедшем сообщил местный Telegram-канал, опубликовав видео очевидцев.
"На автовокзале задержали парня за отсутствие маски. Известно, что он проходил практику на терминалах самообслуживания и он астматик. Парня госпитализировали в больницу с сотрясением", - говорится в сообщении.
На видео видно, как человек в форме полицейского под возмущение очевидцев скручивает на полу мужчину в желтом жилете с надписью DOPAS - по всей видимости, "Частное акционерное общество "Днепропетровское областное предприятие автобусных станций".
Читайте такжеВ Днепре трое сотрудников полиции избили патрульного – СМИ (видео)"У него астма, молодой человек. Не дай бог, сейчас будет приступ. Вы меня слышите вообще или нет? Он работает! Что он вам такого сказал?.. Что делают с ребенком?..." - возмущается одна из очевидиц, которая, видимо, знакома с пострадавшим.
К правоохранителю также подошел его коллега. В конце концов первый полицейский достал телефон и спросил, вызвать ли "скорую". После утвердительного ответа женщины правоохранитель сообщил, что вызывает "скорую". Все это время мужчина в жилете лежал на полу.
Официальной информации об инциденте от полиции пока что не поступало.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киеве пассажир выстрелил в водителя автобуса: тот якобы спровоцировал его газом
- Экс-глава СЭС Киева переехала девушку на переходе: пострадавшая обвиняет ее в попытке избежать наказания (видео 18+)
- Днепрянин после пьяных разборок принес ружье и расстрелял отца с сыном (фото)
- Киевлянин под амфетамином заблокировал движение транспорта и начал бить окна авто (видео)
- Львовская учительница угрожала отрезать палец школьнику: озвучены подробности скандала
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram