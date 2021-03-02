Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В Днепре произошла попытка самоубийства, которую совершил 54-летний пациент с тяжелой формой коронавируса.

Детали инцидента рассказал в Facebook главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По словам Рыженко, мужчину 12 февраля госпитализировали в "ковидное" отделение одной из больниц города с 95% поражением легких и двусторонним пневмотораксом. Впоследствии его прооперировали и установили два дренажа. Продолжение истории оказалось неожиданным.

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"Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой. Добыв нож, пытался перерезать себе горло. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение. В субботу пациента доставили в Мечникова. Наши ЛОР-хирурги зашили порез. Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - рассказал Рыженко.

Ранее пациент Николаевской больницы скорой медицинской помощи со второй попытки покончил с жизнью.

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Автор: Юрий Годован