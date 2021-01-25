"Подлатали", отдохнул и выпрыгнул: в Николаеве пенсионер со второй попытки покончил с жизнью

22 января 72-летнего мужчину доставили в больницу с ножевым ранением живота и порезанными венами, а 25 января он выпрыгнул из окна.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter