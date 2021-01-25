Пациент николаевской больницы скорой медицинской помощи со второй попытки покончил с жизнью.
Об этом сообщают «Николаевские новости».
22 января 72-летнего мужчину доставили в больницу с ножевым ранением живота и порезанными венами.
«Пенсионера «подлатали», и в палате хирургии он провел выходные. А сегодня, во время перевязки, выпрыгнул из окна…» - говорится в сообщении.
Медики отказались раскрыть интернет-изданию подробности инцидента без официального обращения к администрации больницы. На месте работает следственно-оперативная группа. Полиция расследует инцидент как самоубийство.
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