Полиция расследует инцидент как самоубийство / фото sputnik.by

Пациент николаевской больницы скорой медицинской помощи со второй попытки покончил с жизнью.

Об этом сообщают «Николаевские новости».

22 января 72-летнего мужчину доставили в больницу с ножевым ранением живота и порезанными венами.

«Пенсионера «подлатали», и в палате хирургии он провел выходные. А сегодня, во время перевязки, выпрыгнул из окна…» - говорится в сообщении.

Медики отказались раскрыть интернет-изданию подробности инцидента без официального обращения к администрации больницы. На месте работает следственно-оперативная группа. Полиция расследует инцидент как самоубийство.

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Автор: УНИАН