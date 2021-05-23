В Днепре 55-летняя женщина сообщила в полицию, что собирается прыгнуть с Центрального моста.
Об этом сообщают в патрульной полиции Днепра.
Вызов получил экипаж Ивана Веклича, Ивана Синчука и Игоря Горбатько. Они прибыли на место и обнаружили, что на перилах моста сидит женщина и плачет.
Она попросила полицейских не подходить близко и рассказала, что о причинах самоубийства написала в письме, которое лежит в ее сумке.
Иван Веклич подошел к сумке, достал письмо и воспользовался моментом, когда женщина уже не так переживала, что он находится близко.
Вместе патрульные перетащили женщину через забор. Ее госпитализировали.
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