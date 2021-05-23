Женщину госпитализировали.

В Днепре 55-летняя женщина сообщила в полицию, что собирается прыгнуть с Центрального моста.

Об этом сообщают в патрульной полиции Днепра.

Вызов получил экипаж Ивана Веклича, Ивана Синчука и Игоря Горбатько. Они прибыли на место и обнаружили, что на перилах моста сидит женщина и плачет.

Она попросила полицейских не подходить близко и рассказала, что о причинах самоубийства написала в письме, которое лежит в ее сумке.

Иван Веклич подошел к сумке, достал письмо и воспользовался моментом, когда женщина уже не так переживала, что он находится близко.

Вместе патрульные перетащили женщину через забор. Ее госпитализировали.

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Автор: Людмила Жерновская