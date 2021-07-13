Мужчина сбросил тело убитой женщины в колодец на своей территории и присыпал его песком.

В Днепре мужчина до смерти избил знакомую женщину и затем сбросил ее тело в колодец.

Перед этим они распивали спиртные напитки, пишет "Днепр оперативный".

Сообщается, что 10 июля на Араратской злоумышленник в своем доме распивал спиртное со знакомой. Между ними произошел конфликт и мужчина избил 35-летнюю женщину. Женщина умерла из за получиленых тяжелых травмы лица и тела. Хозяин дома тело убитой женщины сбросил в колодец на своей территории и присыпал его песком.

В полиции подтвердили информацию о преступлении и сообщили о задержании 34-летнего местного жителя по подозрению в убийстве женщины.

"12 июля около 01:30 в полицию поступило сообщение о том, что на территории одного из домов в Индустриальном районе обнаружено тело неизвестной женщины с телесными повреждениями", - сказано в сообщении.

Также там сообщили, что 13 июля следователи сообщили мужу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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Автор: Олег Давыгора