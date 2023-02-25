29-летнему уроженцу Одесской области избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В Киеве на станции метро "Минская" полиция обнаружила у пассажира гранату "Ф-1" и запал к ней.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. "На станции метро" Минская " правоохранители заметили гражданина, который постоянно оглядывался и вел себя подозрительно. Полицейские остановили мужчину для проверки, а во время поверхностной проверки обнаружили у него в кармане гранату "Ф-1" и запал к ней", - сообщили в полиции.

Изъятое вещественное доказательство правоохранители отправили на экспертное исследование, а правонарушителя задержали. Речь идет о 29-летнем уроженце Одесской области.

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Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса - хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения - ночной домашний арест. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Инциденты с оружием

На Николаевщине задержали мужчину, у которого в гаражном подвале нашли настоящий арсенал. Он прятал автомат Калашникова, патроны и гранаты, сообщило Главное управление Национальной полиции в Николаевской области.

Так, следователи получили информацию о том, что житель города Вознесенск хранит у себя дома оружие. Во время обыска и обнаружили арсенал.

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