Опасный снаряд под колесами BMW заметил сторож.

В Днепре жителю элитного жилого комплекса River Park под колеса BMW подложили гранату. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности местного сторожа. Недавно аналогичный снаряд нашли у одного из пассажиров столичной станции метро.

Инцидент произошел на улице Набережной Победы около 7:20 утра. По данным издания "Информатор", мужчина вовремя заметил опасный снаряд под передним колесом BMW и вызвал правоохранителей. Автомобиль, вероятно, принадлежит 21-летнему местному жителю.

Пока обстоятельства появления взрывоопасного снаряда во дворе ЖК неизвестны. На месте происшествия работают следователи полиции, сообщил инспектор пресс-службы областного управления патрульной полиции Павел Карманов в комментарии для ТСН.uа.

Видео дня

Уголовные случаи в Днепре - последние инциденты

Напомним, что в прошлом месяце в Днепре произошел не менее громкий случай с задержанием наркогруппировки, члены которого ежемесячно зарабатывали на незаконном сбыте запрещенных веществ не менее 12 млн гривен.

Также недавно там разоблачили незаконную деятельность продовольственной корпорации, которая сотрудничала с главой пророссийских властей "ДНР" Денисом Пушилиным. В частности, свои налоги организация платила в карман террористам.

Как известно, недавно украинцев в Днепропетровской области призвали в течение 10 дней сдать оружие и боеприпасы, которые жители получили для защиты от россиян во время полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: