Очевидцы сообщили о вероятном поражении погибших электрическим током.

В Черниговской области двое мужчин утонули в озере во время отдыха в загородном туристско-гостиничном комплексе "Бреч" Корюковского района.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, трагедия произошла сегодня около 11:00.

"Люди достали тела мужчин и вызвали "скорую", но реанимационные мероприятия были безуспешными", - уточнили в управлении.

Как рассказали местным журналистам очевидцы происшествия, погибшие - сотрудники черниговской ИТ-компании. Один из мужчин неожиданно ушел под воду, другой подплыл к тому месту и тоже не выплыл. Отдыхающие предполагают, что обоих погибших поразил ток, потому что "они даже не делали попыток выплыть - люди сразу ушли под воду, у них были конвульсии, которые возникают при поражении электричеством".

Читайте такжеИзбиение журналиста в Киеве: полиция сообщила о подозрении двум нападавшим"Для того, чтобы извлечь тела мужчин из воды, электроэнергию выключили на территории всего комплекса. Медики реанимировали их около часа, однако это не дало результатов", - сказали очевидцы.

По данному факту полиция открыла производство по ст. 119 Уголовного кодекса Украины (Убийство по неосторожности), что наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Идет следствие, назначены экспертизы.

В соцсетях высказывается мнение, что ток мог быть в озере от насосов, которыми качают воду для полива.

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Автор: Ирина Синельник