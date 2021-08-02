Трагедия в Черкасской области случилась в понедельник в одном из сел.

В понедельник днем, 2 августа, в селе Селище Корсунь-Шевченковского района Черкасской области муж и жена утонули из-за спора.

Жена поспорила с супругом, что сможет переплыть реку, потом они вместе пошли купаться, и произошла трагедия, пишет provce.ck.ua.

Инспектор по коммуникации Звенигородского райотдела Татьяна Кулинич сообщила, что мужчине было 54 года, а женщине – 38. Тело супруга уже нашли, а для поисков женщины должны были прибыть водолазы.

"По прибытию на место происшествия один из полицейских… увидел тело мужчины в воде и нырнул за ним. Когда достал его, то обнаружил, что потерпевший уже умер", – поделилась инспектор.

Собеседница добавила, что погибших считали неблагополучными. По ее словам, до трагедии супруги могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Супруги на Черкасчине погибли около 12:00 в местном водоеме села Селище, пишет 18000.com.ua со ссылкой на сведения спикера Управления ГСЧС в регионе Юлии Норовковой.

Ранее спасатели не раз предупреждали, что купаться нельзя в состоянии опьянения.

В конце июля 2021 года в ГСЧС сообщали, что в Украине с начала года на водоемах погибли более 830 человек.

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Автор: Екатерина Присяжнюк