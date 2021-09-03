По словам очевидцев, пассажирка пробила лицом лобовое стекло, у нее скальпированная рана головы.

В центре Одессы иномарка врезалась в стену подземного перехода, в результате чего госпитализированы два человека.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области, авария произошла сегодня ночью на Привокзальной площади.

"Водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по улице Среднефонтанской в сторону Привокзальной площади, не выбрал безопасную скорость и врезался в препятствие", - отметили в управлении.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, 23-летний водитель на Hyundai не справился с управлением и въехал в бетонную стену подземного перехода.

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Открыто производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие.

В пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области рассказали, что девушку вытаскивали из искореженного автомобиля с помощью шанцевого инструмента.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, водитель, вероятно, иностранец. Он и его пассажирка были не пристегнуты ремнями безопасности. Вместо того чтобы сделать поворот на "кольцо" (по площади), водитель на большой скорости поехал прямо и влетел в стену перехода.

По словам очевидцев, водитель сразу же выбежал из машины и лег на асфальт, он потерял много крови. Девушка, как сообщают люди,"лицом пробила лобовое", у нее скальпированная рана головы и перелом ноги.

Напомним, ранее в Киеве грузовик снес высоковольтную электроопору. А в Одесской области иномарка врезалась в прилавок с арбузами, продавец получил тяжелые травмы.

Автор: Лариса Козовая