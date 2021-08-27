В машину правоохранителей врезался MAN.

В Одесской области в ДТП пострадали трое полицейских, которые транспортировали заключенного.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, авария произошла 26 августа на трассе Одесса - Николаев, возле поселка Иваново Одесского района.

По предварительным данным, грузовик MAN, водитель которого не выбрал безопасную скорость, врезался в полицейский автомобиль Renault Sandero.

В результате столкновения травмы получили трое полицейских: старший сержант, майор и капитан полиции. Правоохранители госпитализированы.

Читайте такжеВ квартире на Подоле нашли расчлененное тело женщиныКак отметили в главке, у пострадавших - закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, ушибы позвоночника, грудной клетки и т.д. Водитель грузовика является гражданином другого государства.

Как уточнил УНИАН источник в правоохранительных органах, авария произошла в тот момент, когда полицейские из СИЗО в суд транспортировали заключенного, который в ДТП не пострадал. Официально эта информация пока не подтверждается.

Ранее сообщалось, что в Одессе Mitsubishi опрокинул автомобиль скорой помощи.

Автор: Лариса Козовая