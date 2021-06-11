В центре Одессы автомобиль BMW на большой скорости врезался в ограду и вылетел на приморские склоны.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, инцидент произошел сегодня ночью.
Как отмечается, водитель BMW, двигаясь по улице Канатной, не выбрал безопасную скорость, в результате чего врезался в ограждение, которая из-за сильного удара получила значительные повреждения, а машина с людьми вылетела на приморские склоны.
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В результате ДТП, пострадала пассажирка иномарки – 34-летняя женщина доставлена в больницу.
«35-летний водитель автомобиля направлен на медосмотр для установления состояния опьянения», - добавили в пресс-службе.
На месте происшествия работал следователь.
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