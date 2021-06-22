Конфликт со стрельбой произошел в центре Николаева. В результате два человека получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
"Сегодня около 00:40 на 102 поступило сообщение о том, что возле бара по ул. Соборная результате конфликта со стрельбой между двумя группами граждан ранения получили двое мужчин", - говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.
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По данным местного издания Novosti-n, инцидент произошел на пересечении проспекта Центрального и улицы Соборной.
Между двумя группами людей произошел конфликт, в ходе которого один из парней открыл огонь из травматического пистолета. Два человека получили ранения - один в область сердца, а второй — в живот. При этом правоохранители задержали одного из участников конфликта.
"Сам задержанный свою причастность к инциденту категорически отрицает. Более того - говорит, что спокойно шел по улице, когда на него напали сотрудники полиции. Молодой человек не отрицает, что имеет при себе нож, однако утверждает, что его также ему подбросил... сотрудник полиции!", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНИАН, возле поселка Цукуры на Херсонщине едва не произошла авария, а ссора между водителями по этому поводу завершилась стрельбой, в которой пострадали два человека.
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