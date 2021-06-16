Судимый за грабеж и вымогательство злоумышленник, поссорившись с женой, вчера вечером стрелял из пистолета в присутствии детей.

В центре Одессы вчера вечером был задержан мужчина, устроивший стрельбу возле здания мэрии.

Как сообщили журналистам в Департаменте муниципальной безопасности Одесского городского совета, 15 июня в 19:35 к охранникам коммунального учреждения "Муниципальна варта" обратились дети, которые гуляли на Думской площади возле здания мэрии.

"Они обратились к муниципалам, которые дежурили на прилегающем к площади Приморском бульваре. Дети сообщили, что двое людей возле памятника "Пушка" на Думской площади стреляют из пистолета", - рассказали в департаменте.

Около 19:40 охранники задержали нарушителей и вызвали полицию.

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Как выяснилось, между мужчиной, ранее судимым по статьям 186 (грабеж) и 189 (вымогательство) УК Украины, и его супругой произошла ссора. Будучи под воздействием алкогольного и наркотического опьянения, гражданин решил "выпустить пар" опасным для других горожан образом – начал стрелять из пистолета.

Люди не пострадали. Мужчину передали полицейским.

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Автор: Лариса Козовая