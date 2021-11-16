Животное заметили в "тайнике" местные жители и вызвали копов.

В городе Мариуполь Донецкой области сотрудники патрульной полиции вернули в зоопарк енота Сеню, сбежавшего оттуда во время чистки клетки.

Енота заметили на дереве жители города, там животное "скрывалось", говорится на странице в Facebook Министерства внутренних дел Украины.

Местные жители вызвали копов, а те, в свою очередь, провели "операцию" для спасения животного.

"Патрульные убедились, что Сеня не поранился, и отвезли животное обратно в зоопарк. Во время "операции" никто не пострадал...", – добавили в министерстве.

Напомним, в начале прошлого года стало известно, что в зоопарке Мариуполя у "супругов" медведей – Потапа и Насти – родился детеныш. Медвежонка назвали Михаилом. Детеныш медведей был игривым.

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Автор: Екатерина Присяжнюк