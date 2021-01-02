Оказалось, что мужчина, приехавший из другой области, решил пострелять из своего пистолета Форт-17Р.

Во Львове пьяный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета прямо на улице. Инцидент произошел в новогоднюю ночь в центре города.

Читайте также"Поскользнулся и упал в воду": на Закарпатье в новогоднюю ночь утонул 24-летний юноша (фото)

Об этом передали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

Отмечается, что правоохранители около половины второго ночи при выходе из магазина на проспекте Шевченко услышали выстрелы, после чего поспешили на их звук. Оказалось, что мужчина, приехавший из другой области, решил пострелять из своего пистолета Форт-17Р.

Турист так и разгуливал с оружием в руках по центральной части города. На голове у него была шапка-колпак Деда Мороза синего цвета.

"Мужчина вел себя агрессивно и находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Нарушителя задержали. На место инцидента вызвали следственно-оперативную группу Галицкого отдела полиции.

Как оказалось, у 37-летнего "стрелка" кроме травмата также были два магазина, в котором находились 16 патронов, а также, еще 6 в стволе пистолета и патрон в патроннике.

В отделении на мужчину составили протокол по ст. 174 (Стрельба из устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами не смертельного действия в населенных пунктах и ​​в не отведенных для этого местах) КоАП.

Оружие изъяли до решения суда.

Другие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН