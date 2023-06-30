Мужчина воспользовался беспомощным состоянием ребенка.

В Броварах 46-летний мужчина совершил сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего на территории оздоровительно-реабилитационного центра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Изнасиловал 15-летнего мальчика. Массажисту сообщили о подозрении", - отметил Небитов.

По информации главы полиции Киевщины, подросток из-за определенных недостатков со здоровьем длительное время посещал процедуру массажа. Во время очередного сеанса, на который несовершеннолетний пришел сам, злоумышленник и совершил надругательство.

"Насильник воспользовался беспомощным состоянием ребенка и с целью удовлетворения своей половой страсти совершил действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

Небитов отметил, что злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Жуткое преступление в Белой Церкви

Как сообщал УНИАН, в этом месяце также На Киевщине, в Белой Церкви, задержали насильника, который 2 суток издевался над женщиной. Во время совершения сексуального преступления насильник жестоко избивал женщину и порезал ей горло. Пострадавшей чудом удалось сбежать от маньяка.

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