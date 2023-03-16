Вероятно, пожар произошел из-за возгорания бензовоза.

В четверг, 16 марта, около 6 часов утра в городе Борисполь Киевской области вспыхнул пожар. Загорелась автозаправочная станция. Об этом сообщил Телеграмм-канал "Реальный Киев".

Также опубликовано видео с места происшествия: на опубликованных кадрах видно, что пожар довольно масштабный, в небо поднимается столб черного дыма.

Позже "Реальный Киев" добавил, что киевские пожар вспыхнул на территории АЗС "Мотто". Сначала якобы загорелся бензовоз DAF XF, а затем произошло возгорание автозаправочного комплекса.

Видео дня

В настоящее время на месте работают сотрудники ГСЧС и критические службы, площадь пожара устанавливается. Информации и погибших и травмированных пока нет.

О масштабном пожаре сообщает и телерадиостудия "Борисполь" в Facebook и публикует фото с места происшествия.

Пожар на складах в Киеве

В конце февраля 2023 года в Подольском районе города Киева произошел пожар на складах с лакокрасочными материалами. Горело помещение площадью 3000 кв. м. Обошлось без пострадавших.

Из-за пожара было перекрыто движение на части улицы Новоконстантиновской и полностью перекрыта улица Нахимова.

Вас также могут заинтересовать новости: