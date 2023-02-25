Мэр не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.

На предприятии в Подольском районе города Киева произошел пожар.

"Пожар на предприятии в Подольском районе столицы. Все службы уже на месте", - сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

В то же время он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь. Городской голова добавил, что подробности будут сообщены позже.

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ОБНОВЛЕНО 15:15. Корреспондент ТСН в эфире телемарафона уточнил, что пожар произошел на складах с лакокрасочными материалами.

Звуки взрывов являются последствиями возгорания шифера, которым покрыто помещение: "Загорелись склады с лакокрасочными материалами. В субботу там, говорят, обычно никого нет. Были ли сегодня - очевидцы не знают. Перед тем, как начался пожар, никто не видел, чтобы там был кто-то из посторонних. Началось с дыма и разгорелось довольно быстро. То, что вы слышите треск и иногда взрывы - это шифер, поскольку занялось здание, им покрытое".

О пострадавших пока ничего не известно. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС.

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