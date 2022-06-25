Один из пострадавших, предварительно, сломал таз.

В Белой Церкви на Киевщине толпа людей устроила толкотню под секонд-хендом. Это произошло в день завоза нового товара.

Видео опубликовал один из местных в Telegram-каналов.

На ролике можно увидеть, как взрослые и молодые люди упорно пытаются протиснуться как можно ближе к закрытой двери секонд-хенда.

Перила не выдержали натиск, немалое количество людей упало на землю. Это однако не остановило покупателей, которые толпой забежали в магазин, как только он открыл свои двери.

По информации СМИ, один из пострадавших (парень), предварительно, сломал таз, его забрала "скорая".

Как писал УНИАН, ранее в Дарницком районе Киева были госпитализированы с сальмонеллезом десятки человек, которые употребляли шаурму. Всего по состоянию на 22 июня зарегистрировано 24 случая, связанных с употреблением шаурмы, приобретенной в павильоне по адресу проспект Бажана, 3.

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