Один человек получил ранение руки, вторая пуля повредила гаджет, который находился в кармане.

В Белой Церкви задержали мужчину, который открыл стрельбу на улице и ранил прохожего.

Как сообщил в Telegram руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов, сначала 25-летний хулиган бросился на двух 12-летних детей и пытался нанести им вред. Когда же прохожий вступился за малолетних, нападавший открыл стрельбу.

"Потерпевший получил ранение руки, еще одна пуля просто чудом не травмировала ногу, а повредила гаджет, который находился в кармане мужчины", - написал Небытов.

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По его информации, полицейские задержали стрелка и доставили в изолятор временного содержания.

"Оружие изъяли. Дальнейшую судьбу стрелка решит суд, за содеянное ему грозит до 7 лет заключения", - отметил он.

Небытов поблагодарил граждан за то, что не остались в стороне и вступились за детей.

Инциденты в Киевской области: подробности

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