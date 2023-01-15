Улица, где произошла стрельба, перекрыта.

В центре Лондона в районе вокзала Юстон произошла стрельба. В результате инцидента пострадали четыре женщины и двое детей.

По данным полиции Лондона, огонь открыли из автомобиля, который проезжал вблизи церкви на прилегающей к вокзалу улице, где проходили похороны. На место инцидента сразу прибыли вертолет и автомобили скорой помощи, пишет BBC.

Семилетнюю девочку доставили в центральную больницу Лондона около 14:05. Издание пишет, что она "остается в больнице в состоянии, которое угрожает жизни". Отмечается, что среди пострадавших еще одна девочка 12 лет и четыре женщины 21, 41, 48 и 54 лет.

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Полицейские заявили, что ведется "неотложное расследование", а подробности инцидента "еще выясняются". Арестов пока не было. Улица, где произошла стрельба, перекрыта.

Инциденты со стрельбой: последние новости

Во временно оккупированном Мариуполе буряты застрелили россиянина. После этого в городе началась "глобальная стрельба" и "охота" одних оккупантов на других.

Кроме того, в декабре 2022 года в Ростовской области России задержали дезертира, который стрелял в патрульных из пулемета. Он оказался членом ЧВК "Вагнер", который отбывал срок за кражу и разбой, когда его завербовали в боевики.

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