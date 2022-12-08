Главная цель - выявление и противодействие подрывной деятельности российских спецслужб.

Сегодня Служба безопасности Украины вместе с Национальной полицией и Нацгвардией проводит мероприятия по безопасности на 3 объектах УПЦ МП в Житомирской области.

Они проводятся в Коростенском районе на территории Чеповичского Афонской иконы Божией матери женского ставропигиального монастыря, Казанской иконы Божией матери мужского монастыря Овручско-Коростенской епархии и Скита монастыря в честь преподобного Силуана Афонского, говорится на странице СБУ в Facebook.

Вместе с представителями религиозных организаций они осматривают территории и помещения. Ищут людей, которые могут быть причастными к противоправной деятельности, и предметы, запрещенные к обороту.

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Целью названо выявление и противодействие подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины.

"Учитывая полномасштабную военную агрессию Российской Федерации против Украины, данные мероприятия проводятся Службой безопасности в том числе для предотвращения использования аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и обеспечения безопасности населения от возможных провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что действуют в рамках действующего законодательства и во исполнение соответствующего поручения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Обыски в УПЦ МП

Напомним, что ранее Служба безопасности Украины обнародовала список лиц, попавших под санкции СНБО. В нем оказались 10 человек, тесно связанных с УПЦ МП.

Как известно, в начале ноября священник обнародовал видео, на котором в Киево-Печерской Лавре звучит песня, прославляющая Россию. Уже 22 ноября Служба безопасности Украины провела там обыски.

Впоследствии в службе сообщили, что проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек во время контрразведывательных мероприятий на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненсько-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

Они рассказали об обнаружении пророссийской литературы, которую используют во время обучения в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира".

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