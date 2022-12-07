Речь идет об объектах УПЦ МП в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Служба безопасности Украины проводит меры безопасности (контрразведывательные) на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в трех областях Украины: Черкасской, Волынской и Херсонской.

Как отмечают в пресс-службе СБУ речь идет о:

Крестовоздвиженском Чарторыйском мужском монастыре Волынской епархии УПЦ (МП);

Николаевском Милецком мужском монастыре Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП);

Успенском соборе Украинской православной церкви (г. Херсон);

Управлении Черкасской епархии УПЦ;

Свято-Михайловском кафедральном соборе (г. Черкассы);

Воскресной школе и библиотеке Черкасской епархии УПЦ (г. Черкассы);

Управлении Уманско-Звенигородской епархии (г. Умань);

Георгиевском женском монастыре (Уманский район);

Храме Андрея Первозванного (г. Черкассы);

Свято-Троицком Матронинском женском монастыре (Черкасский район);

Красногорском Свято-Покровском женском монастыре (Золотоношский район);

религиозной общине Приход святителя Софрония епископа Иркутского (г. Черкассы);

Каневском Успенском соборе (г. Канев Черкасского района).

В СБУ добавили, что меры безопасности проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией – в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

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"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для недопущения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и обезопасить население от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые возможно причастны к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

Обыски в УПЦ МП

В ноябре правоохранители начали проводить обыски в храмах УПЦ МП в разных областях Украины. В частности, 22 ноября СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую Лавру после того, как в СМИ распространилась информация, что в одном из храмов прославляют "русский мир".

По данным СБУ, всего было проверено более 350 церковных сооружений и 850 человек, из них более 50 человек были допрошены. Среди них были как граждане Украины, так и иностранцы, а именно россияне. В ходе проверок правоохранители выявляли много российской пропагандистской литературы, отрицающий существование Украины.

А во время обысков в Свято-Николаевском храме Черновицкой епархии УПЦ МП нашли документы о российском гражданстве у руководства епархии. Кроме того, в нотубуке этих пророссийских "священников" нашли видео с детской порнографией. Более того, во время обысков силовики поймали секретаря епархии Никиту в постели с голым парнем, который поет в местном хоре. Сообщается, что СБУ вошли в келью, где живет архимандрит, в момент физической близости с хористом.

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