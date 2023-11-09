Коррупционные действия указанного консульского должностного лица предают работу сотен украинских консулов, отметили в МИД Украины.

Министерство иностранных дел Украины отозвало из заграничной командировки консулку Украины, которая "помогала" нелегалам из "террористически рисковых" стран Азии переехать в страны Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины. В частности, в МИД Украины отметили, что во внешнеполитическом ведомстве царит нулевая толерантность к коррупции, а в случае выявления случаев коррупции среди отдельных сотрудников, они "получают и будут всегда получать самый решительный ответ и наказание".

"Коррупционные действия указанного консульского должностного лица предают работу сотен украинских консулов, которые в сложных условиях самоотверженно защищают интересы наших граждан в режиме 24/7", - отметили в МИД.

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При этом подозреваемая уже отозвана из заграничной командировки. Также министерство оказывает полное содействие следствию, чтобы все виновные понесли строжайшее наказание.

"С целью предотвращения дальнейших злоупотреблений в МИД немедленно усилен контроль за выдачей украинских виз во всех дипломатических учреждениях", - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной полицией и во взаимодействии с Министерством иностранных дел Украины заблокировали канал нелегальной миграции в ЕС выходцев из стран повышенного террористического риска.

В частности, в результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачена консулка Посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, организовавшая международный "трафик".

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