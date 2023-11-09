Дипломат за деньги предлагала гражданам из нескольких южноазиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через территорию Украины.

В Киеве разоблачен второй секретарь по консульским и административным вопросам Посольства Украины в одной из стран Центральной Азии, организовавшей международный "трафик".

Как сообщил пресс-центр СБУ, находясь на должности в дипломатическом учреждении, она за деньги предлагала гражданам из нескольких южноазиатских государств незаконно выехать в Евросоюз транзитом через территорию Украины.

Отмечается, что для этого чиновник оформляла своим клиентам визы для въезда в наше государство как студентам украинских высших учебных заведений.

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В спецслужбе проинформировали, что стоимость такой "услуги" составляла до 3 тысячи американских долларов с одного нелегала.

"К незаконной деятельности фигурантка привлекла двух иностранцев. Они подыскивали клиентов, договаривались с ними об "условиях поездки" и передавали деньги организатору схемы. По имеющимся данным, "услугами" злоумышленников воспользовалось до 900 выходцев из стран террористического риска. Полученные "прибыли" консулка тратила на приобретение элитной недвижимости в центре Киева и в Одессе. Как установило расследование, чиновник принял Присягу госслужащего еще в 1995 году после окончания института молодежи в Москве. Затем работала в различных госучреждениях и частных компаниях в Украине, а с 2007 года - в органах МИД", - говорится в сообщении.

Во время обысков в ее доме в Киеве правоохранители обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи с доказательствами преступных действий.

В СБУ заявили, что сейчас консулу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решаются вопросы об избрании фигурантке меры пресечения, отстранении от занимаемой должности и наложении ареста на ее имущество. Злоумышленнице грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Разоблачение злоумышленников - новости

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине задержали дельцов, которые вывозили из страны оборудование для истребителей МиГ-29. В частности, в результате комплексных мероприятий в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника. Злоумышленники пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям на почти 2,5 млн грн. По имеющимся данным, соответствующие комплектующие ранее были похищены из промышленного гиганта "Мотор Сич".

Для переправки продукции зарубежным клиентам дельцы планировали вывезти ее за пределы Украины с сокрытием от таможенного контроля. В частности, таким образом злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолетов в режиме "свой-чужой" системой ПВО.

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