Отправляли женщин в сексуальное рабство в Турцию: в Киеве разоблачили группу вербовщиков

В столице действовала организованная группа с международными связями, в состав которой входили граждане Турецкой Республики и Украины.

В Киеве арестованы два человека, которые вербовали женщин для сексуальной эксплуатации в Турции.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

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Следствием установлено, что в столице действовала организованная группа с международными связями, в состав которой входили граждане Турецкой Республики и Украины. Злоумышленники предлагали женщинам якобы трудоустройства в Турции. «После перемещения через государственную границу злоумышленники создавали для пострадавших условия долговой кабалы и, угрожая жизни и здоровью, заставляли оказывать сексуальные услуги», - говорится в сообщении.

В ходе досудебного расследования собраны доказательства о вербовке участниками организованной группы восьми гражданок Украины. Трое были перемещены в Турцию для сексуальной эксплуатации.

Сегодня двум лицам сообщено о подозрении по части 3 статьи 149 (торговля людьми, совершенная организованной группой) УК Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают других участников нелегального бизнеса.

Ранее УНИАН сообщал, как в Киеве задержали сотрудника СБУ, который систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги.

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