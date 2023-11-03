По состоянию на сегодня в больнице находятся семеро пострадавших.

Количество жертв ракетного удара российских оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области возросло до восьми: в больнице скончался 29-летний раненый.

Как отмечается в сообщении на странице Харьковской областной прокуратуры в Facebook, мужчина умер утром сегодня, 3 ноября.

"К сожалению, сегодня утром в больнице скончался 29-летний мужчина, который был ранен 21 октября в результате ракетного удара оккупантов по терминалу "Новой почты". По состоянию на сейчас уже известно о 8 погибших и 15 раненых", - отметили в прокуратуре и добавили, что следствие продолжается.

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В то же время председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале отметил, что 29-летний работник "Новой почты" находился на лечении в реанимации.

"На сегодня в больнице находятся 7 пострадавших: 6 в хирургии и 1 нейрохирургии. Состояние пациентов стабильное", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, около 22:15 21 октября российские военные ракетой С-300 попали в терминал "Новой почты" в поселке Коротич Харьковского района.

В результате удара здание терминала разрушено, повреждены были семь грузовых автомобилей предприятия и два полуприцепа. Терминал работал 24/7, поэтому в нем находились работники "Новой почты".

Удар был нанесен с территории Белгородской области России. Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что все пострадавшие являются гражданскими. По его словам, по зданию ударили по меньшей мере две ракеты С-300.

30 октября было сообщено, что число погибших от удара россиян по терминалу "Новой почты" возросло до семи.

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