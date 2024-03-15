Российские военные знали, что на место "прилета" приедут медики и спасатели.

Военный аналитик Александр Коваленко проанализировал ракетную атаку, которую сегодня российская армия осуществила по Одессе, и пояснил, принцип повторных ударов заключается в желании врага увеличить количество жертв.

По словам военного аналитика Александра Коваленко, первый удар наносится с целью уничтожения цели - объекта, группы объектов. Но, повторный удар, с небольшой паузой, по той же локации наносится в случае намерения увеличить количество жертв.

Аналитик акцентирует, что количество жертв враг нарочито хочет увеличить, как среди раненых, так и среди специалистов служб, оказывающих им первую помощь.

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"В противном случае, парные и более удары наносятся практически одновременно", — пояснил Коваленко.

Специалист добавил, что первоначальное нанесение удара и последующие удары осуществлялись в Одессе по частному сектору.

"То есть, заранее было известно, что жертвами станут гражданские лица, которым будет оказываться помощь. Из этого следует, что целью последующего удара было исключительно увеличение количества жертв, как среди пострадавших, так и служб спасения… Особую ненависть в сегодняшней трагедии вызывают местные ждуны, подыгрывающие оккупантам", — подчеркнул Коваленко.

Удар по Одессе - подробности

Сегодня, 15 марта, российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. По данным военного аналитика Александра Коваленко, удар был нанесен баллистическими ракетами с территории оккупированного Крыма. Глава ОВА Олег Кипер рассказал, что в городе погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место. Среди медиков и спасателей также тяжело ранены. Общее количество пострадавших уточняется.

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