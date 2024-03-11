По словам аналитика, если союзники Украины не решат вопрос с ПВО прямо сейчас, им придется "ловить" дроны над Прибалтикой, Констанцей и Варной.

Военный обозреватель Александр Коваленко заявил, что дроновые атаки по Одесской области, которые российская армия в последнее время осуществляет ночами, вызывают большую обеспокоенность.

"Сегодня была в Одессе сложная ночь... Не буду говорить о своих наблюдениях за последние ночи, но оптимизма они не внушают. Мобильные группы перехвата выжимают из себя максимум, но есть нюансы не от них зависящие... Если европейские страны не хотят решать вопрос с Shahed-131/136 над Таллином, Ригой, Гданьском, Копенгагеном, Констанцей и Варной, то они должны решать вопрос с поставками ПВО Украине уже сейчас", — акцентирует эксперт.

Он отмечает, что всего этой ночью по Украине было задействовано 25 дронов-камикадзе, из которых 15 сбито. Только в Одессе и Одесской области сбито 10 ударных беспилотников россиян, но есть попадания (падения).

Видео дня

Аналитик уточняет, что имеет место специфика географического расположения Одессы, не хватает комплексов ПВО для сбития дронов над Черным морем.

"К сожалению, наша гордость - море, во время войн это и наш бич", — констатирует Коваленко.

По его словам, в ночь на 11 марта из-за дроновой атаки в городе погибли птицы. В частности, супруга эксперта утром нашла во дворе мертвую синицу.

"Этой ночью один из разрывов прозвучал недалеко от нас. Птицу, видимо, контузило взрывной волной, и она рухнула возле нас", — рассказал Коваленко.

Удар по Одессе

Ночью 11 марта российская армия нанесла массированный дроновый удар по Одессе и Одесской области. На этот раз враг отсрочил ее на вторую половину ночи. Боевая работа Сил обороны продолжалась полтора часа. Подразделения противовоздушной обороны отражали мощные волны "шахедов", которые заходили из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилых и промышленных кварталов усложняли работу ПВО.

Десять барражирующих беспилотных аппаратов типа "Shahed-131/136" сбиты. Но не удалось избежать попаданий. В частности, в Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, начался пожар. Ударной волной выбиты стекла частных домов вокруг, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам.

Вас также могут заинтересовать новости: