Самому молодому погибшему – всего 25 лет.

В Одессе попрощались с девятью военными моряками, погибшими из-за ракетного удара, который был нанесен по городу 6 марта недалеко от места, где находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Информацию о погибших обнародовала ветеранская организация Veterans Hub Odessa.

Сообщается, что 11 марта Одесса прощалась с шестью военными моряками. Это 26-летние главный старшина Станислав Хохлов и матрос Петр Корниенко, 31-летний старшина 2 статьи Вячеслав Васильев, 35-летний младший сержант Владимир Бутов. Также простились с 37-летним старшим матросом Юрием Слепченко и Андреем Лихно, которому 12 марта должно было исполниться 28 лет.

Кроме того, отмечается, что в минувшие выходные прощались с еще тремя погибшими.

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"Одесса прощалась с военными моряками, которые погибли в результате ракетного удара российских террористов по нашему городу", – говорится в сообщении.

Погибли старшина 2 статьи Николай Тягий и матрос Александр Коноваленко (оба 1985 г. р.), а также 25-летний матрос Виталий Малютин. Организация обнародовала фото погибших, у всех одна и та же дата смерти – 6 марта 2024 года.

Удар по Одессе 6 марта

6 марта российская армия нанесла по Одессе удар, предположительно, баллистической ракетой. Это произошло во время встречи в городе президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

По словам украинского лидера, они видели этот удар, потому что находились от этого места неподалеку. Президент Украины сказал, что есть жертвы и раненые. Кириакос Мицотакис рассказал, что во время удара они находились в Одесском морском порту – украинская сторона показывала порт и рассказывала о его значении. Затем представители Греции и Украины услышали звук сирен и взрыва. По словам премьера Греции, они даже не успели пройти в какое-то защищенное место.

Впоследствии представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подтвердил, что погибли пять человек.

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