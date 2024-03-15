По предварительным данным, область атакуют баллистикой.

Одесса под жестким ракетным ударом из Крыма. Как передает корреспондент УНИАН, во время объявления воздушной тревоги в городе раздались мощные взрывы, которые местные жители слышали в разных районах.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер попросил население находиться в укрытиях.

В соцсетях люди пишут, что есть попадания и пожары.

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По данным военного обозревателя Александра Коваленко, удар наносится с территории оккупированного Крыма.

"Одесса под жестким обстрелом баллистики из Крыма. Оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул Коваленко.

Удары оккупантов по Одессе

2 марта Россия нанесла по Одессе дроновый удар, произошло попадание в жилой многоэтажный дом. Тогда погибли 12 человек, среди них - 5 детей.

6 марта российская армия нанесла по Одессе удар, вероятно, баллистической ракетой во время встречи в городе президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Мицотакис рассказал, что во время удара они находились в Одесском морском порту - украинская сторона показывала порт и рассказывала о его значении. Затем представители Греции и Украины услышали звуки сирен и взрыва. По словам греческого премьера, они даже не успели укрыться в каком-то защищенном месте.

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