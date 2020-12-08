Для расследования обстоятельств создали комиссию.

Инцидент с избиением ученика учительницей Потелицкой школы на Львовщине получил продолжение - женщина уволилась с работы.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

В Жовковском районном отделе образования создали спецкомиссию для установления обстоятельств инцидента. Со сторонами конфликта провели разговор, после которого учительница написала заявление об увольнении.

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"Директору школы объявили предупреждение, сделать выводы должен также школьный психолог, случай рассмотрен на педагогическом совете", - говорится в сообщении.

Избиение ученика: что известно

7 декабря, во время мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили запись с видео, на котором женщина, вероятно, учительница, несколько раз ударила мальчика. Очевидцами происшествия были другие дети.

К расследованию обстоятельств привлекли полицию.

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Автор: Юрий Годован