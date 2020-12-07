Инцидент произошел во время перерыва между заместителем директора школы по воспитательной работе и учеником 6 класса.

Во Львовской области полицейские устанавливают обстоятельства избиения учительницей 11-летнего школьника.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что сегодня, 7 декабря, в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили сообщение с видео, на котором женщина, вероятно, учительница, несколько раз ударила мальчика. Очевидцами происшествия были другие дети.

По данному факту сотрудники ювенальной превенции совместно со следователями Жовковского отделения полиции проводят проверку.

Установлено, что происшествие произошла 3 мая в шестом классе средней общеобразовательной школы, расположенной в одном из сел района.

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«Также правоохранители установили учительницу и 11-летнего ученика. В настоящее время с заявлением о совершении правонарушения в полицию родители мальчика не обращались», - говорится в сообщении.

Полицейские проводят опрос участников и очевидцев происшествия в присутствии родителей и психолога для установления всех обстоятельств.

Кроме того, правоохранители сообщили о происшествии сотрудникам Департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации.

Как проинформировали в Жовковской райгосадминистрации, происшествие случилось в Потелецкой общеобразовательной школе.

«Инцидент произошел во время перерыва между заместителем директора школы по воспитательной работе и учеником 6-А класса, во время которого учитель не проконтролировала свои эмоции на грубое обращение ученика к себе и допустила неправомерные действия в отношении указанного ученика, применив физическую силу», - рассказали в РГА.

В ведомстве добавили, что для рассмотрения этого инцидента создана комиссия, о результатах работы которой будет сообщено позже.

Ранее скандал вокруг поведения учительницы разгорелся в Одессе: подробности

В октябре 2020 года учительницу Одесской гимназии №4 и преподавательницу рисования Пирогову Раису Николаевну, которая набросилась на ребенка из-за того, что тот забыл альбом и ответил педагогу на украинском языке, решили уволить.

В записи слышно, как учительница при детях довела ребенка до слез, а потом сказала девочке "не плачь". Также педагог заявила, что девочка ставит себя выше всех из-за того, что общается на украинском.

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Автор: Светлана Макринская