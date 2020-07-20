Конфликт с участием студентов из Конго: хулиганам сообщили о подозрении

В суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Киевская местная прокуратура № 7 в связи с инцидентом, который произошел 19 июня в Подольском районе столицы, сообщила о подозрении двум лицам по факту хулиганства и нарушения равноправия иностранных граждан.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Согласно материалам следствия, группа молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировала конфликт с тремя гражданами другого государства, которые ожидали на улице такси. На просьбу иностранцев прекратить конфликт незнакомцы не отреагировали, устроили потасовку, в ходе которой один из них нанес иностранцу удар кулаком в лицо, а другой повредил авто, которое приехало на вызов", - говорится в сообщении.

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Сейчас одному из задержанных сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, на унижение национальной чести и достоинства, соединенные с насилием), а другому - по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц).

В суд готовится ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, 19 июля около 22:00 в Подольское управление полиции поступило сообщение о стрельбе на проспекте Георгия Гонгадзе.

Двумя правонарушителями, которые принимали активное участие в инциденте с иностранными студентами, оказались уроженцы Ривненской области, 1996 по 1997 годов рождения.

Полиция устанавливает других участников конфликта.

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