В Киеве напали на студентов из Конго, произошла стрельба (фото, видео)

Нападавших нашли в лесу пьяными - они громко обсуждали результаты конфликта.

В Киеве напали на иностранных студентов, причиной инцидента, вероятно, стал цвет их кожи.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на проспекте Гонгадзе, 32, прямо у жилого дома. Все началось с драки и закончилось стрельбой.

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"Пострадавшие - студенты КИСИ из Демократической Республики Конго. Их 3 человека. По их словам, они вышли из аптеки. Вызвали такси, чтобы ехать домой. Когда сели в автомобиль службы Bolt - к автомобилю подлетело 5 человек и с криками "чорні, що ви тут робите" (только с матом), достали их из автомобиля и начали бить. Потом кто-то начал стрелять в воздух, местные люди вызвали полицию, "скинхеды из Ровненской области" услышали приближение спецсигналов и убежали", - сказано в сообщении.

Как сообщается, инициаторы драки были найдены полицией в лесу - компания людей "очень громко и бурно обсуждала то, как "наказали приезжих" и как разбили стекло".

"Задержанные - бухие в хлам. Ничего умнее не придумали и сказали, что никогда не видели людей с таким цветом кожи и решили таким образом решил познакомиться с ними. Сотрудники следственно-оперативной группы настроены решительно и говорят, что очень похоже на то, что кто-то из "скинхедов" поедет в изолятор, согласно ст. 208 КПК Украины", - пишет автор публикации.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

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