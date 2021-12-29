Подозреваемые не смогут выйти на свободу под залог, отметили в прокуратуре.

Суд взял под стражу двух иностранцев, которые под Киевом убили врача из Ривненской области.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

"По ходатайству Святошинской окружной прокуратуры города Киева двум иностранцам, подозреваемым в убийстве главного врача одного из санаториев из Ривненской области, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что подозреваемые, граждане Киргизии и Узбекистана, вечером 20 декабря 2021 года на такси подвозили 50-летнего потерпевшего до отеля и во время поездки совершили на него нападение. По данным следствия, во время нападения злоумышленники причинили мужчине смерть и оставили его тело в лесополосе под Киевом.

Читайте такжеВ Киеве прохожий заступился за женщину и получил два удара ножом в грудьНапомним, подозреваемых в убийстве главного врача ровенского санатория задержали 26 декабря.

Преступление произошло вечером 20 декабря. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было найдено в лесополосе под Киевом.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по п. 6, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – Умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное группой лиц.

Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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