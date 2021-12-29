Авария произошла в поселке Софиевская Борщаговка.

Под Киевом произошло ДТП. При неизвестных обстоятельствах карета скорой помощи протаранила столб. Электроопора упала на карету и перекрыла движение в обоих направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области в Telegram.

Происшествие случилось в поселке Софиевская Борщаговка. О ней стало известно утром 29 декабря. Машина скорой помощи попала в аварию на улице Пушкина. Столб упал прямо на карету, он перекрыл движение в обоих направлениях.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Представители полиции просят водителей с пониманием относиться к временным неудобствам и заблаговременно планировать свои маршруты с учетом информации об аварии в Борщаговке.

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"Автомобиль медиков въехал в бетонную электроопору, в результате чего она упала на спецавтомобиль. Фельдшер, сидевший на пассажирском сиденье, получил травмы", - поделился собеседник.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киевской области в ДТП чудом выжили двое детей. Автомобиль сгорел дотла, пострадавших госпитализировали.

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