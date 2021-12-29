Семья умершего наткнулась на мошенников, которые брали деньги за свои "услуги", но не выдавали чек.

В столице ритуальное бюро требовало деньги с женщины, у которой умер отец. Злоумышленники угрожали вернуть тело в морг.

Об этом сообщает "Сегодня"

Жертвой мошенников из ритуального бюро стала киевлянка Александра. По словам женщины, воспользоваться услугами именно этого бюро ей посоветовали санитары.

Работники бюро пообещали ей, что возьмут на себя все хлопоты по похоронам за 21 тысячу гривен. Семья заплатила эту сумму, но ни одного чека не получила. С этого момента начались неприятности.

Читайте такжеУжасная ошибка: в Энергодаре работники морга перепутали покойников"Мы оплатили без чека 21 тысячу гривен. В результате за транспорт мы платили наличными лично водителю. Мы платили наличными копателям, что также было сказано, что будет все включено. Нас потом шантажировали и требовали. Неизвестно, сколько средств еще хотели накрутить, чтобы отдать его тело", - рассказала Александра.

Когда родные покойного собрались на кладбище, Александра получила сообщение от работницы бюро с текстом: "Я возвращаю умершего в морг".

Женщина поняла, что наткнулась на мошенников и немедленно позвонила в полицию. После вмешательства правоохранителей тело уже доставили на кладбище. Однако свидетельство о захоронении семья до сих пор не получила, а работница бюро просто исчезла. Впоследствии в конторе заявили, что эта женщина у них вообще не работала.

Как сообщал УНИАН, в Индии объявлен мертвым мужчина внезапно "ожил" в морге. 45-летнего электрика Шрікеша Кумара из индийского штата Уттар-Прадеш объявили мертвым после ДТП. Однако мужчина неожиданно начал дышать после ночи, проведенной в морге.

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