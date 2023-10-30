В сети показали ориентировку на подозреваемых в совершении бойни в Волновахе.

Во временно оккупированном городе Волноваха Донецкой области российские оккупанты расстреляли семью из девяти человек, и уже известно, что в розыск объявлены двое мужчин, которые передвигаются на спортивном мотоцикле.

Появилась вражеская ориентировка, в которой указано, что подозреваемые в совершении преступления - "предположительно - военнослужащие", сообщил Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". По его данным, установлено, что злоумышленники использовали оружие с глушителями и тепловизоры.

"Соседи говорят, что у главы семейства накануне убийства был конфликт с военнослужащими, судя по всему, из Чечни… Членов семьи, включая маленьких детей, убили спящими ночью", - отмечается на канале.

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29 октября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Волновахе захватчики расстрелял большую семью за отказ отдать дом "кадыровцам".

Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил, что в оккупированном городе россияне жестоко убили большую семью с детьми. По его данным, жертвами противников стали все члены семьи Капканец, праздновавшие день рождения.

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