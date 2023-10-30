Жертвы так и остались в кроватях, обнимая родных.

Массовое убийство семьи украинцев во временно оккупированной Волновахе Донецкой области совершили "кадыровцы".

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", людей убивали спящими в кроватях. Накануне зверской расправы глава семейства поскандалил с чеченцами.

Проект показал ужасные кадры из дома жертв оккупантов. На фотографиях люди обнимали друг друга, умирая от пуль российских захватчиков. По этическим соображениям мы не можем опубликовать эти фотографии.

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"Это ужасные кадры. Людей убивали спящими в кроватях, взрослых, маленьких детей, делали контрольные выстрелы. Они так и остались в кроватях, обнимая близких", - пишет канал.

Соседи говорят, что накануне глава семейства поскандалили с оккупантами - якобы с чеченцами. Через некоторое время к дому на мотоциклах приехали "кадыровцы". По словам соседей, когда стало известно о жестокой расправе, на место приехали старшие офицеры и приказали всем молчать. Никто не верит, что убийство будет раскрыто.

В Волновахе оккупанты убили украинскую семью

Днем 29 октября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Волновахе российский военный расстрелял большую семью с ребенком за отказ отдать дом "кадыровцам".

Он отметил, что это самое крупное и громкое преступление рашистов после оккупации и его уже пытаются скрыть.

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