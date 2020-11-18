В Киеве правоохранители подозревают ранее судимого мужчину в убийстве матери своей жены.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Как отмечается, вызов правоохранители получили ночью - в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в частном доме на улице Заречной находится женщина с ножевыми ранениями.
На месте происшествия было обнаружено тело 62-летней владелицы жилья с многочисленными колото-резаными ранами туловища. Она умерла до прибытия врачей. Подозреваемым в убийстве оказался ее 38-летний зять.
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"Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, среди которых кухонный нож с пятнами бурого цвета. Полиция установила, что вечером женщина с сыном, его сожительницей, зятем и соседом употребляли алкогольные напитки. После застолья между потерпевшей и бывшим родственником возникла ссора, во время которой мужчина взял со стола нож и семь раз ударил женщину, а затем позвонил в полицию", - говорится в сообщении.
По факту начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Злоумышленнику объявили о подозрении, суд уже арестовал его. Подозреваемому грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
"В рамках досудебного расследования полицейские будут устанавливать все обстоятельства и причины этого уголовного преступления", - добавили в полиции.
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