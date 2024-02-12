Оба подозреваемых уже ранее привлекали внимание полиции.

Украинского баскетболиста Владимира Ермакова в Германии убил 15-летний немецкий школьник, сообщает BILD со ссылкой на свои источники.

"По данным BILD, около 20:00 Ермаков возвращался домой с 18-летним товарищем по команде Артёмом Козаченко. В автобусе у них завязалась перебранка со школьниками. Когда спортсмены вышли из автобуса у ж/д вокзала, подростки напали на них с ножами", - пишет издание.

Отмечается, что преступление попало на камеры видеонаблюдения. В ночь на понедельник полиция задержала двоих подозреваемых.

Видео дня

"Главный из них — 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения из Гельзенкирхена. Он уже известен полиции как преступник, совершивший несколько нападений и грабежей. Второй — 14-летний школьник немецко-греческого происхождения из города Херне, также известный полиции. Первого арестовали, второй передан опекунам", - пишет BILD.

Убийство владимира Ермакова в Германии - что известно

Как сообщил УНИАН, 12 февраля Федерация баскетбола Украины сообщила, что в городе Дюссельдорф в Германии в результате ножевого нападения погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков.

Его друг Артем Козаченко попал в больницу, в реанимацию.

Позже в МИД сообщили, что полиция уже задержала нападавшего. Также сообщалось, что состояние Козаченко стабильное, угроз его жизни нет.

МИД Украины взял на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии.

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