Пара якобы рассказывала соседям, что вскоре у них появится малыш, хотя женщина не выглядела беременной.

По подозрению в убийстве украинской беженки Маргариты Разаз в Германии задержана пара - 44-летний немец и 43-летняя россиянка.

По данным BILD, пара находится в исправительном учреждении. Мать убитой украинки до сих пор не найдена и считается пропавшей без вести.

По данным СМИ, немец и россиянка планировали убийство украинки длительное время. 44-летний мужчина работает мясником. Свидетели говорят, что накануне он рассказывал соседям о своем новорожденном ребенке. По версии подозреваемого, малыш якобы находился в отделении интенсивной терапии.

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"У супругов трое сыновей, муж сказал мне в декабре, что в январе у них будет девочка. Он с гордостью показал мне розовую детскую шапочку для ребенка. Я еще удивился, потому что его жена совсем не выглядела беременной. Но я никогда не ожидал такого преступления. Эта пара всегда была очень вежливой и казалась приятной" - рассказал сосед подозреваемых.

Убийство украинки в Германии

Утром 14 марта появилась информация, что возле города Хоккенхайм на дамбе реки Рейн найдено тело 27-летней беженки из украинского государства.

По сведениям СМИ, без вести пропали новорожденная дочь убитой, которой было всего пять недель, а также ее мать - 51-летняя Марина Стеценко. Впоследствии ребенка нашли, а также задержали двух подозреваемых.

По данным СМИ, двух женщин с ребенком в последний раз видели в ресторане . Там все трое встретились с женщиной из Вальдорфа, которая предложила украинским беженцам помощь в оформлении немецких документов в социальных сетях. Однако, отмечает издание, неизвестно, является ли задержанной женщина из Вальдорфа.

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