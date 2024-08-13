Правоохранители уже задержали подозреваемого.

В Германии в центре размещения беженцев умер 46-летний украинец. Это произошло в городе Росток на северо-востоке немецкой федеральной земли Мекленбург-Померания.

В правоохранительных органах отметили, что обстоятельства смерти мужчины указывают на вероятное убийство. Известно, что украинца с тяжелыми ранениями нашел работник службы безопасности в общежитии, который и вызвал скорую помощь. Однако медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть.

Впоследствии издание Ostee-Zeitung сообщило, что полиция арестовала подозреваемого в смерти украинца в общежитии в Ростоке. Сейчас решается вопрос о выдаче ордера на его арест.

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В СМИ пишут, что задержанному 26 лет, и он – украинец. Об обстоятельствах убийства и вероятных мотивах преступления прокуратура не сообщает, ссылаясь на тайну следствия.

Инциденты с украинцами в Германии

3 июня в Германии по дороге в школу исчезла 9-летняя украинка Валерия. Ее тело нашли в лесу через неделю. По подозрению в убийстве был задержан 36-летний гражданин Молдовы, который ранее имел отношения с матерью ребенка.

10 июня в Германии афганец с ножом напал на украинку. 41-летняя женщина была серьезно ранена в результате атаки, произошедшей во Франкфурте. Она сидела на скамейке в парке, когда к ней сзади незаметно подошел 19-летний мужчина, схватил ее за плечо и без предупреждения нанес несколько ударов разделочным ножом в районе головы и шеи. По данным полиции, преступник и жертва не были знакомы друг с другом.

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