16-летний подросток учится на автослесаря в столичном профучилище.

Задержанный в столице по подозрению в убийстве родителей и брата 16-летний подросток оказался уроженцем Киева.

Как сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники в МВД, его зовут Максим Сумин и он учится на автослесаря в столичном профучилище.

Сообщается, что Сумин родился 11 октября 2004 года, он - гражданин Украины и уроженец Киева. Вместе с семьей они жили в доме на улице Ревуцкого, 44.

Максим Сумин учится на первом курса Киевского регионального высшего профессионального училища строительства по специальности "автослесарь". Журналисты не нашли информацию о нем в соцсетях.

По данным издания, Максим Сумин сначала убил мать и отца, а потом - младшего брата, который был свидетелем преступления.

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Тройное убийство в Киеве: что известно

В Киеве задержали 16-летнего подростка по подозрению в совершении тройного убийства.

Сообщалось, что парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых последние погибли на месте происшествия.

Начато уголовное производство.

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Автор: Олег Давыгора