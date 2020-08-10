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В Киевской области подростка подозревают в убийстве 12-летней девочки (фото)

17:41, 10 августа 2020
Происшествия
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Подозреваемого парня задержали / фото Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области .

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Как отмечается, ребенок пропал в ночь на 10 августа. Соответствующее сообщение поступило в полицию от отца.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские максимально восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.

"Работники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, товарищ потерпевшей", - говорится в сообщении.

Тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема.

Парня задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Полиция устанавливает причины совершения тяжкого преступления.

Тело убитой девочки нашли возле водоема / фото Нацполиция

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