В Киевской области подростка подозревают в убийстве 12-летней девочки (фото)
На Киевщине 15-летнего парня подозревают в убийстве 12-летней девочки.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области .
Читайте такжеПод Киевом машина сбила ребенка на глазах у бабушки
Как отмечается, ребенок пропал в ночь на 10 августа. Соответствующее сообщение поступило в полицию от отца.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские максимально восстановили ход событий того вечера, когда пропал ребенок, опросили круг родственников, знакомых, одноклассников, друзей, всех тех, с кем она общалась накануне.
"Работники полиции установили несовершеннолетнего местного жителя, который признался, где оставил бездыханное тело пропавшей девочки. Им оказался 15-летний местный житель, товарищ потерпевшей", - говорится в сообщении.
Тело девочки с синяками на шее нашли возле водоема.
Парня задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п.2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Полиция устанавливает причины совершения тяжкого преступления.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram