Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в частном дворе.

В Трускавце на территории частного двора обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в грудь.

Как рассказали в пресс-службе полиции Львовской области, тело мужчины в беседке обнаружил местный житель и позвонил в полицию.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением в области груди. Личность погибшего установлена - им оказался 50-летний житель города", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание ZAXID.net погибшим оказался 50-летний Зиновий Пристай - местный криминальный авторитет 90-х, известный в криминальном мире по прозвищу Бзик.

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Двор, на котором произошло убийство, принадлежит матери погибшего.

По факту убийства открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, добавили в полиции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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Автор: Александр Топчий