Суд решил, что мужчина не должен больше никогда находиться на свободе.

В Хмельницком к пожизненному заключению осудили мужчину за убийство 30-летней женщины и ее 10-летней дочери.

Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Отмечается, что убийства имели место в 2015 году.

"В начале года мужчина познакомился с потерпевшей, они начали жить вместе. Спустя некоторое время отношения между гражданскими супругами испортились. По дороге в Киев они сошли с автобуса и на территории лесничества мужчина застрелил женщину из заранее заготовленного оружия. Тело оставил на месте преступления. Оружие спрятал в лесу", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Хмельницком мать пыталась продать несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство: женщину осудилиПо данным полиции, через два дня он приехал за дочерью убитой к бабушке. Под предлогом поездки на отдых забрал ребенка с собой в Хмельницкую область, где вместе со своей любовницей убил ее.

Через месяц на территории бывшего Красиловского района обнаружили останки тела ребенка.

Правоохранители вышли на след сообщницы злоумышленника. Она призналась, что вдвоем они задушили девочку. Впоследствии столичные полицейские разыскали и задержали подозреваемого.

Хмельницкий горрайонный суд 22 декабря признал 42-летнего мужчину виновным в убийстве двух лиц, незаконном лишении свободы и обращении с оружием, а также в разбое. Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

В прошлом году его сообщница получила 10 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в Харькове к 15 годам лишения свободы приговорили юношу, который жестоко убил знакомую девушку и похоронил ее возле своего дома.

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